Белгородский губернатор сообщил о 177 атаках на регион за сутки

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 177 атаках на регион за сутки, о четырех погибших и восьми раненых.

Удары были нанесены по Белгороду и девяти округам, в том числе было восемь артобстрелов и 13 сбросов взрывных устройств с БПЛА. За сутки над регионом был сбит и подавлен 121 беспилотник.

Погибли три человека. В больнице умер мужчина, который был тяжело ранен 17 сентября в Шебекинском округе. Еще восемь человек пострадали, трое из них находятся на стационарном лечении.