Wikimedia оштрафована на 3,5 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал Wikimedia виновной в нарушении российского законодательства.

"Постановлением судьи компании Wikimedia Foundation, Inc. назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн рублей", - сообщили в пресс-службе суда.

Организация признана виновной по статье 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенного в России контента).

Ранее Wikimedia неоднократно привлекалась к административному наказанию за отказ удалить запрещенную в России информацию. Дела, в частности, связаны с неудалением компанией информации о пропаганде наркотиков, форме суицида, а также недостоверной информации о специальной военной операции на Украине.