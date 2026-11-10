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Домбай остался без энергоснабжения на время ремонта

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В Карачаево-Черкесии ограничили подачу электроэнергии в курортный поселок Домбай в связи с проведением необходимых плановых и неотложных работ на энергообъектах, сообщили "Интерфаксу" в местной администрации.

"На время проведения работ для соблюдения требований безопасности введены временные ограничения электроснабжения", - сказал собеседник агентства, уточнив, что завершить работы и восстановить энергоснабжение планируется к 17:00.

Под отключение попал ряд объектов, в том числе здания местной администрации, школы, многоквартирные жилые дома и более 20 гостиниц.

Канатные дороги в Домбае, несмотря на ограничения, работают в обычном режиме.

Домбай - горнолыжный курорт в КЧР, известный с советских времен. На его территории расположено около 140 гостиниц, гостевых домов, турбаз и других объектов размещения общей вместимостью около 7 тысяч мест. Здесь также обустроена горнолыжная инфраструктура, включающая сеть канатных дорог и 12 горнолыжных трасс общей протяженностью более 25 км.

Домбай КЧР
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