Число задержанных после обрушения моста в Поморье поездов увеличилось до 10

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В Архангельской области после обрушения моста через реку Виледь и остановки движения на участке Черемуха - Виледь Северной железной дороги задерживаются уже десять пассажирских поездов, сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

Ожидаются задержки составов №310 Адлер - Воркута, №22 Москва - Лабытнанги, №98 Санкт-Петербург - Сыктывкар, №376 Москва - Воркута, №42 Москва - Воркута, №311 Воркута - Новороссийск, №41 Воркута - Москва, №21 Лабытнанги - Москва, №375 Воркута - Москва, №97 Сыктывкар - Санкт-Петербург.

"Перевозка пассажиров через барьерное место организована автотранспортом. После этого они продолжают поездку по своим маршрутам в поездах", - говорится в сообщении.

Пассажиров составов, задержанных более чем на четыре часа, обеспечат питанием.

Ранее сообщалось о задержке восьми пассажирских поездов.

В 5:10 10 ноября на перегоне Черемуха - Виледь в результате обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь произошел сход с рельсов вагонов грузового поезда, никто не пострадал.