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Премьер Белоруссии заявил о новых темах сотрудничества Белоруссии с "Росатомом"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Новые темы сотрудничества в энергетической сфере намерены обсудить премьер-министр Белоруссии Александр Турчин и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Думаю, нам есть что обсудить, многое сделано за текущий год. Но не хотел бы ограничиваться только этой повесткой, потому что много направлений сотрудничества у нас. Есть новые темы, новые идеи. С удовольствием хотел бы это с вами обсудить", - заявил Турчин, которого цитирует госагентство БелТА.

Премьер-министр Белоруссии назвал хорошей ноябрьской традицией встречи с руководством "Росатома" и вспомнил, что накануне президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин также отметили позитивную динамику по всем направлениям сотрудничества между Белоруссией и Россией.

"На мой взгляд, сотрудничество нашей страны с "Росатомом" - яркое тому подтверждение", - добавил он.

В свою очередь, Лихачев подчеркнул, что госкорпорация ведет работу с белорусскими министерствами, подготовлены соответствующие планы.

"Эти планы только расширяются. Идет слаженная работа на двух существующих блоках (Белорусской АЭС. - ИФ). Ваша станция, резкий рывок Белоруссии в элиту атомной энергетики - предмет зависти многих", - сказал глава "Росатома".

Кроме того, Лихачев отметил большой прогресс в неатомных направлениях.

"Делаем шаг в аддитивные технологии, в электродвижение, накопители энергии. Большая работа идет по линии ядерной медицины. Идет взаимодействие и в гуманитарной сфере. Это дает нам дополнительные силы открывать новые горизонты", - сказал он.

Белоруссия Александр Турчин Росатом Алексей Лихачев
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