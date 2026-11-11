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Обновленная стратегия развития Арктики поддержана Совбезом и внесена в АП

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Проект обновленной стратегии развития Арктической зоны уже поддержан Советом безопасности, документ внесен на рассмотрение администрации президента, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Стратегия развития Арктической зоны обновлена по поручению президента. Проект обновленной стратегии уже поддержан Советом безопасности, он внесен на рассмотрение администрации президента, рассчитываем на одобрение его главой государства в этом году", - сказал министр.

По его словам, в обновленной стратегии выделено семь приоритетов: обеспечение национальной безопасности и суверенитета, повышение качества жизни людей, развитие минерально-сырьевых центров, технологический и промышленный рост, развитие Трансарктического транспортного коридора (ТТК) как стратегически важного национального и международного маршрута. Также в приоритете экологическая защита и адаптация к изменениям климата. "Планируем заниматься и сохранением культурного наследия Севера. Созданием позитивного образа Арктики в искусстве, литературе, дизайне, кино. Этому во многом будет способствовать наблюдаемый сейчас рост креативных индустрий", - добавил Чекунков.

Основным инструментом реализации стратегии станет комплексный проект развития Арктики и ТТК, который также находится в высокой стадии готовности. После подписания стратегии в течение полугода комплексный проект планируется финализировать, соответственно, утвержден он будет в следующем году.

Комплексный проект синхронизирует развитие энергетики, промышленности и транспорта, обеспечивает связанность Дальнего Востока и Арктики. Как отметил Чекунков, работа в рамках проекта ведется по четырем направлениям.

Первое - инвестиции, уже сформирован пул из 300 инвестиционных проектов стоимостью 38 трлн рублей, среди которых "Восток Ойл", освоение Баимской рудной зоны, производства сжиженного природного газа (СПГ). Второе направление - транспорт и логистика, здесь все проекты увязываются между собой и с Трансарктическим транспортным коридором. Третье - инфраструктурное обеспечение, в частности, планируется ввести новые энергетические мощности, построить автомобильные и железные дороги. Четвертое - повышение качества жизни людей, в том числе за счет развития опорных населенных пунктов.

Комплексный проект предполагает четыре горизонта планирования - краткосрочный до 2030 года, среднесрочный до 2036 года, долгосрочный до 2042 года и стратегический - до 2050 года.

Глава комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов подчеркнул, что 2026 год стал знаковым для дальневосточных и арктических территорий. "Уже утверждена новая стратегия развития ДФО. Проект её мы также обсуждали на площадке нашего комитета в восьмом созыве. Сейчас обсуждается стратегия развития Арктической зоны (а это не первая её редакция). Кроме того, до конца года мы должны ещё принять закон о Единой территории опережающего развития на Дальнем Востоке и в Арктике. То есть мы в прямом практическом смысле запускаем новый цикл развития геостратегических территорий", - сказал Харитонов.

Как сообщалось, Трансарктический транспортный коридор станет ключевым механизмом выполнения новой арктической стратегии. ТТК охватывает порты Санкт-Петербург, Усть-Луга, Калининград, Мурманск, Архангельск, Находка, Восточный, Владивосток. В периметр ТТК входит Северный морской путь (СМП), границы которого определены Кодексом торгового мореплавания: от архипелага Новая Земля на западе до мыса Дежнева на Чукотке.

Россия стремится построить в Арктике на базе ТТК международную транспортную альтернативу, подчеркивая, что Севморпуть на 30% короче маршрута из Европы в Азию через Суэцкий канал.

Минвостокразвития Арктика Севморпуть Совбез РФ
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