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В РФ сообщили о взятии под контроль двух сел в ДНР и Запорожской области

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли под контроль два села - Шиловку в ДНР и Воскресенку в Запорожской области, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населённый пункт Шиловка Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении ведомства, распространённом в среду.

По данным Минобороны, "подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населённый пункт Воскресенка Запорожской области".

Войска группировки "Центр" в ходе боёв за сутки нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Яковлевка, Сергеевка, Криницы, Курицино, Зеленое, Золотые Пруды, Роганское, Андреевка, Белозерское (ДНР) и Малиево Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки "Центр" составили более 345 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы, говорится в сводке.

Группировкой войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике украинских войск в районах населённых пунктов Маломихайловка, Покровское и Коломийцы Днепропетровской области.

Там ВСУ потеряли за сутки свыше 200 военнослужащих, бронетранспортер, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей, информирует министерство обороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР Запорожская область
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