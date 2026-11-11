МВД предупредило о фишинговых сайтах популярных маркетплейсов

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Мошенники начали использовать схему с фальшивыми сайтами известных маркетплейсов для хищения учетных записей в мессенджерах, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

"Злоумышленники создают фишинговые сайты, визуально имитирующие популярный маркетплейс. Внешне такие ресурсы практически не отличаются от оригинала. Знакомый дизайн, привычный каталог товаров и интерфейс создают у пользователей впечатление, что они находятся на официальном сайте интернет-магазина", - говорится в сообщении.

Подобные ресурсы, по данным МВД, используют для хищения учетных записей пользователей в мессенджере. Под предлогом авторизации, подтверждения заказа или получения скидки покупателям предлагают указать номер телефона и ввести код подтверждения, поступивший в мессенджер. Эти данные могут быть затем использованы для входа в чужую учетную запись.

Получив доступ к аккаунту, аферисты могут рассылать фишинговые сообщения от имени его владельца и обращаться к контактам с просьбами о переводе денег.

"Чтобы не стать жертвой мошенников, внимательно проверяйте адреса посещаемых сайтов и не вводите коды авторизации от мессенджеров на сторонних ресурсах. Для дополнительной защиты учетных записей используйте двухфакторную аутентификацию и регулярно проверяйте список активных сеансов", - напомнили в МВД.