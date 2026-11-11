Песков считает, что арест в РФ двух поляков не осложнит и так отсутствующие отношения с Польшей и ЕС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле выразили сомнение в том, что задержание ФСБ граждан Польши по делу о шпионаже может осложнить отношения России с Польшей и Евросоюзом, поскольку этих отношений фактически нет.

"Очень сложно сделать что-то, что может еще более усложнить отношения России с Польшей и с Евросоюзом. Этих отношений фактически сейчас нет", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать, осложнит ли задержание ФСБ граждан Польши и так непростые отношения с Польшей и с Евросоюзом.

Ранее в среду ФСБ сообщила о задержании и аресте двух агентов польских спецслужб по делу о шпионаже, они собирали в Калининградской области информацию о военных объектах региона, а также о социально-экономической ситуации.