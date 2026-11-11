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ВС РФ заявили об условиях для дальнейшего продвижения в Запорожской области благодаря контролю Воскресенки

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Установление контроля над селом Воскресенка создало условия для продвижения российских подразделений в Запорожской области, заявили в Минобороны РФ в среду.

"Освобождение Воскресенки позволило подразделениям группировки "Восток" расширить зону контроля в Запорожской области и создало условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений на данном направлении", - говорится в сообщении.

"В ходе продолжительных боев военнослужащие установили контроль над крупным районом обороны ВСУ, включавшим укрепленные позиции и территорию населенного пункта", - заявили в российском военном ведомстве.

По его данным, подразделения 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" преодолели подготовленную оборону противника и установили контроль над селом. О переходе его под российский контроль Минобороны РФ заявило ранее в среду.

В министерстве сообщили, что в ходе боев за Воскресенку потери армии Украины составили до роты живой силы, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, семь единиц мототехники, 42 наземных роботизированных комплекса и более 50 тяжелых гексакоптеров типа "Баба-Яга".

Минобороны РФ распространило видео с боевой работой российских подразделений.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны
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