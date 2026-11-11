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Вице-губернатор Пиотровский будет курировать молодежную политику Петербурга

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов принял ряд кадровых и управленческих решений, сообщает Смольный.

Вице-губернатор Борис Пиотровский помимо своих прежних направлений теперь будет координировать деятельность комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, который прежде относился к сфере деятельность вице-губернатора Натальи Чечиной.

Временно исполняющим обязанности главы Красногвардейского района губернатор назначил Евгения Матросова, ранее занимавшего пост заместителя главы района.

Глава Красногвардейского района города Андрей Хорт 9 ноября был назначен вице-губернатором. Он стал координировать деятельность комитета по информатизации и связи, комитета имущественных отношений, а также управление по развитию садоводства и огородничества Петербурга. В последние годы эти задачи были распределены между другими вице-губернаторами.

Борис Пиотровский Александр Беглов Петербург
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