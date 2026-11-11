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Донецк и Мариуполь частично обесточены из-за аварии

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Донецк и Мариуполь частично обесточены в результате аварии в энергосистеме Донецкой Народной Республики, сообщает региональное министерство угля и энергетики.

"В результате аварийной ситуации в энергосистеме региона произошло частичное отключение электроснабжения в ряде населённых пунктов и муниципальных округов Донецкой Народной Республики, в том числе в Донецке и Мариуполе", - говорится в сообщении Минугля ДНР, распространенном в среду его пресс-службой.

Ранее мэр Донецка сообщал, что в результате аварийного отключения более 120 тыс. абонентов остались без электроэнергии. Власти региона также сообщали о масштабном налете беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры.

Донецк Мариуполь ДНР
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