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Два человека погибли, десять пострадали в результате атак ВСУ за сутки в ДНР

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Два мирных жителя погибли, еще десять пострадали в результате атак украинских БПЛА за сутки, сообщили в управлении Администрации Главы и Правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

На автодороге в районе населенного пункта Савельевка при атаке на пассажирский межрегиональный автобус "Москва - Горловка" погиб один человек, ранены девять, на железнодорожном перегоне Булавино - Дебальцево в результате атаки на тепловоз погиб машинист, ранен помощник машиниста, уточнили в ведомстве.

"Повреждено шесть жилых домостроений, три объекта гражданской инфраструктуры, тепловоз, автобус", - говорится в сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 ноября 2026 года Военная операция на Украине
ДНР
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