Два человека погибли, десять пострадали в результате атак ВСУ за сутки в ДНР

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Два мирных жителя погибли, еще десять пострадали в результате атак украинских БПЛА за сутки, сообщили в управлении Администрации Главы и Правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

На автодороге в районе населенного пункта Савельевка при атаке на пассажирский межрегиональный автобус "Москва - Горловка" погиб один человек, ранены девять, на железнодорожном перегоне Булавино - Дебальцево в результате атаки на тепловоз погиб машинист, ранен помощник машиниста, уточнили в ведомстве.

"Повреждено шесть жилых домостроений, три объекта гражданской инфраструктуры, тепловоз, автобус", - говорится в сообщении.