Минобороны сообщило о поражении ночью объектов ВПК и энергетики Украины, а также сухогруза

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности по целям на Украине, заявили в Минобороны.

В результате поражены объекты военно-промышленного и энергетического комплексов Украины и склад боеприпасов в Киеве и Киевской области.

Кроме того, ночью на переходе морем в порты Одесской области поражено морское судно типа "сухогруз".