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Отряд кораблей Тихоокеанского флота совершил деловой заход в Индию

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе фрегата "Маршал Шапошников", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и танкера "Печенга" прибыл в индийский порт Кочин с деловым заходом, сообщает Минобороны России.

"В порту российских военных моряков встретили представители посольства Российской Федерации и командования ВМС Республики Индия. В рамках делового захода корабли пополнят запасы воды и топлива. Командование отряда проведет протокольные встречи", - говорится в сообщении.

Отряд кораблей ТОФ вышел из Владивостока 10 сентября для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ранее корабли совершили деловой заход в порт Джакарты (Индонезия) и порт Баттерворт (Малайзия). "Маршал Шапошников" посетил порт Виктория Республики Сейшельские Острова, где провел первое антипиратское учение с местными силами береговой охраны.

Индия Маршал Шапошников ТОФ Кочин Минобороны
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