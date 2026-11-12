Военные РФ поразили в Киевской области три промышленных предприятия

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение ночи поразили три промышленных предприятия в Киевской области, работающих в интересах украинской армии, заявили в Минобороны РФ в четверг.

По данным ведомства, в ходе ударов поражено предприятие Бровары, на территории которого функционирует производственная площадка предприятия "Авиа ЮА", где осуществляется сборка беспилотников различных типов.

В Минобороны РФ сообщили, что также нанесен удар по предприятию Кузьминцы (завод "Кератем"), осуществляющий производство компонентов для твердого ракетного топлива, используемого в оперативно-тактических ракетах.

Российские военные поразили предприятие Яготин ("Стеллар Джет"), производящее твердотопливные ускорители для беспилотных летательных аппаратов, заявили военные.