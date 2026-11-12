В новой стратегии Сбера сохранятся дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк в новой стратегии сохранит распределение дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО, планирует показать ежегодную рентабельность капитала не менее 21% и достаточность капитала не менее 13,3%, заявил на дне инвестора глава Сбербанка Герман Греф.

"Что эта стратегия значит для тех, кто вложил в нас свой капитал? Мы не выбираем между будущим и настоящим. Мы намерены сочетать высокую рентабельность и агрессивные инвестиции в будущее, сохранять лидерство на текущих рынках и взрывным образом создавать новые источники дохода. Рентабельность капитала - не менее 21% ежегодно, достаточность капитала - не менее 13,3%. Дивидендная политика остается неизменна, это 50% прибыли по МСФО", - сказал он.