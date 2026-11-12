Рябков считает преждевременным говорить о восстановлении доверия после встречи в Абу-Даби

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Говорить о восстановлении доверия между сторонами после переговоров в Абу-Даби преждевременно, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"О восстановлении доверия между сторонами говорить сейчас неправильно. Мы так не ставим вопрос", - сказал Рябков RT.

Трехсторонняя встреча в формате Россия-Украина-США состоялась в Абу-Даби 10-11 ноября. Рябков входил состав российской переговорной группы.



