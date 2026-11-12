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В Белгородской области от атак БПЛА пострадали еще четверо

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Белгородской области атакам подверглись шесть муниципалитетов, ранены четверо, повреждения получили два объекта инфраструктуры, сообщил оперштаб региона.

В Шебекине FPV-дрон атаковал многоквартирный дом, в результате один мужчина получил мелкие осколочные ранения головы, другой — поверхностные осколочные ранения головы, плеча и рук. Пострадавшим оказана помощь в Шебекинской ЦРБ, лечение продолжат амбулаторно. В доме повреждены окна, фасад, внутренняя отделка, а также автомобиль.

Второй дрон ударил по коммерческому объекту. Двоих пострадавших бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. У мужчины диагностировали осколочное ранение лица, у женщины, предварительно, акубаротравма. Лечиться их направят в Белгород. На месте повреждены остекление здания и машина. При падении еще одного FPV-дрона в городе посекло грузовик.

В Белгороде беспилотник нанес повреждения объекту инфраструктуры. Еще один инфраструктурный объект пострадал в результате удара FPV-дрона в селе Чайки Белгородского округа.

В селе Черемошное Белгородского округа от детонации дрона разбиты окна частного дома и автомобиль.

В Грайворонском округе в селе Ивановская Лисица при атаке FPV-дрона повреждена кровля многоквартирного дома. В селе Почаево от детонации беспилотника в частном доме выбиты окна, посечены кровля и забор.

В селе Сергиевка Краснояружского округа социальный объект подвергся атаке дрона — пробита крыша.

В Ракитянском округе в селе Борисполье от удара FPV-дрона повреждены автомобиль и одна единица сельхозтехники. В поселке Ракитное при взрыве дрона посекло гараж.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Белгород Белгородская область Шебекино
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