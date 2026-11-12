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Кабмин поддержал перенос на год требований о генпаспортах на сорта сельхозрастений

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддержало законопроект о переносе с 1 сентября 2027 года на 1 сентября 2028 года отдельных требований закона "О семеноводстве". Речь идет об оформлении генетических паспортов на сорта и гибриды сельскохозяйственных растений и о пространственной изоляции их посевов.

"Правительство РФ поддерживает законопроект", - говорится в отзыве кабинета министров, опубликованном в электронной базе данных парламента.

Законопроект (№1341065-8) в сентябре внесла в Госдуму группа депутатов.

В частности, на год переносится требование об установлении пространственной изоляции к сельскохозяйственному производству. Пространственная изоляция предполагает отделение семенных посевов от мест производства сельхозпродукции, в том числе соблюдение нормативных расстояний между посевами разных сортов или гибридов перекрестноопыляемых растений и использование изолирующих устройств. Требование призвано сохранить сортовую чистоту семян.

По словам авторов, перенос связан с возникшими при согласовании соответствующего проекта приказа Минсельхоза методическими сложностями, а также в связи с отсутствием инфраструктуры для обеспечения сокращения нормативных расстояний пространственной изоляции, речь идет о лесополосах и изолирующих конструкциях, на создание и выращивание которых бизнесу необходимо дополнительное время.

Также на год откладывается обязанность оформлять генетический паспорт на сорт или гибрид сельскохозяйственного растения. Генпаспорт позволяет идентифицировать конкретный сорт.

Сейчас закон требует разработать порядок получения генпаспортов только для одного случая: когда сорт уже включен в госреестр допущенных к использованию сортов и гибридов, но генпаспорта на него нет, а семена ввозятся в РФ. Порядка оформления генпаспорта при включении сорта или гибрида в госреестр закон не предусматривает. Поэтому, по словам авторов, сначала нужно закрепить в законе требование разработать и утвердить такой порядок, поэтому и необходим перенос срока вступления в силу.

"Реализация предлагаемого изменения позволит временно снизить административную и финансовую нагрузку на физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при осуществлении деятельности в области семеноводства сельскохозяйственных растений в сложившейся геополитической ситуации", - говорится в отзыве правительства.

Комитет Госдумы по аграрным вопросам рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Закон в случае принятия вступит в силу со дня официального опубликования. Госдума планирует рассмотреть документ в первом чтении 17 ноября.

Правительство РФ
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