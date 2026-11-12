Глава "Росатома" и гендиректор МАГАТЭ обсудили в среду ситуацию в Энергодаре и на ЗАЭС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что обсудил в среду с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси обстановку на Запорожской АЭС и регулярные обстрелы Энергодара.

"Мы буквально вчера с господином Гросси разговаривали", - сказал Лихачев журналистам в четверг.

В пресс-службе "Росатома" уточнили "Интерфаксу", что стороны провели телефонный разговор. Темой консультаций стала обстановка на атомной станции и в Энергодаре.

"Здесь (в Энергодаре - ИФ) один за одним убивают работников станции, в том числе главного инженера. И мы слышим очень нейтральные заявления, что, конечно, недопустимы атаки на атомные объекты. Это не так на самом деле - это прям охота за людьми", - отметил Лихачев.

"Мы делаем все, чтобы станция была в безопасном состоянии. Хочу заверить, что никаких беспокойств для людей, для россиян, для европейцев, для украинцев, по состоянию станции нет. Ситуация под абсолютным контролем", - подчеркнул глава "Росатома".

Ранее Лихачев и Гросси обсуждали ядерную и физическую безопасность ЗАЭС в Вене 14 сентября.