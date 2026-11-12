Ребенок погиб, женщина ранена при ударе БПЛА по машине под Белгородом

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о гибели ребенка при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородском округе, также есть пострадавшая.

"В районе поселка Комсомольский Белгородского округа беспилотник атаковал автомобиль. 12-летняя девочка от полученных травм скончалась на месте", - написал глава региона в своем канале в Мах в четверг.

Мать девочки получила осколочное ранение. В тяжелом состоянии бригада скорой транспортирует пострадавшую в областную клиническую больницу, добавил Шуваев.