Склад и объект инфраструктуры повреждены при детонации БПЛА в Шебекине

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Склад предприятия и инфраструктурный объект повреждены при детонации беспилотников в городе Шебекино Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона в четверг.

"В Шебекино при детонации дронов повреждены кровля социального объекта, "Газель" и инфраструктурный объект", - говорится в сообщении.

Кроме того, в селе Белянка Шебекинского округа из-за атак двух FPV-дронов пробита крыша складского помещения предприятия.