Три человека пострадали при ударах беспилотников в Брянской области

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о трех мирных жителях, пострадавших при атаках беспилотников на регион.

"42-летняя женщина и 23-летняя девушка ранены в результате атаки двух украинских дронов-камикадзе по двигавшемуся легковому автомобилю в селе Денисковичи Злынковского района. Они госпитализированы", - написал Ковальчук в своем канале в мессенджере Мах в четверг.

Он также проинформировал, что в результате атаки БПЛА на автодороге между селом Чолхов и посёлком Климово ранен 58-летний водитель грузовика.

Пострадавшему назначено амбулаторное лечение, добавил губернатор.