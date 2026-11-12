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Три человека пострадали при ударах беспилотников в Брянской области

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о трех мирных жителях, пострадавших при атаках беспилотников на регион.

"42-летняя женщина и 23-летняя девушка ранены в результате атаки двух украинских дронов-камикадзе по двигавшемуся легковому автомобилю в селе Денисковичи Злынковского района. Они госпитализированы", - написал Ковальчук в своем канале в мессенджере Мах в четверг.

Он также проинформировал, что в результате атаки БПЛА на автодороге между селом Чолхов и посёлком Климово ранен 58-летний водитель грузовика.

Пострадавшему назначено амбулаторное лечение, добавил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Егор Ковальчук Брянская область
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