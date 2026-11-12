Поиск

Шойгу предложил трехкомпонентную модель надзора и аудита для разгрузки бизнеса

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил об избыточности российской системы контрольно-надзорной деятельности, предложил трехкомпонентную модель перераспределения функции между государством, рынком страхования и бизнесом.

"Российская система контрольно-надзорной деятельности достигла масштаба, при котором само количество обязательных требований становится фактором издержек для экономики", - говорится в статье Шойгу, опубликованной в четверг в "Российской газете".

По его данным, в федеральном реестре содержится более 490 тыс. обязательных требований только по федеральным видам контроля. "Это создает парадокс: государство требует соблюдения этих норм, но не всегда способно гарантировать их реальное исполнение, а бизнес вынужден тратить ресурсы не на развитие, а на доказательство своей добросовестности", - заявил Шойгу.

Он отметил, что государство ежегодно расходует более 330 млрд рублей на обеспечение своих функций по контролю и надзору.

Секретарь Совбеза предложил смену подхода к обеспечению данных требований. "Вместо тотального предписывающего регулирования - трехкомпонентная модель: риск-ориентированный надзор, независимый аудит безопасности и страхование гражданской ответственности", - сказал он.

По словам Шойгу, такая конструкция способна перераспределить функции между государством, рынком страхования и бизнесом, сохранив за органом контроля роль арбитра последней инстанции.

"Ключевой принцип: страховщик берет на себя плановый контроль уровня безопасности, но не получает карательных полномочий. Он не может оштрафовать компанию или приостановить ее деятельность", - говорится в статье.

"За государством остаются внеплановые проверки по жалобам, расследование инцидентов, лицензионные полномочия, административное и уголовное преследование", - сказал секретарь Совбеза.

Он отметил, что страхование покрывает финансовые последствия вреда, но не отменяет персональную уголовную или административную ответственность должностных лиц и владельцев объектов.

Секретарь Совбеза предложил семь шагов для запуска предложенной реформы.

Сергей Шойгу
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Встреча Путина с американскими переговорщиками в Кремле завершилась

 Встреча Путина с американскими переговорщиками в Кремле завершилась

Жертвами украинских атак после пасхального перемирия стали 15 сотрудников ЗАЭС

Правительство РФ одобрило поправки ко второму чтению бюджетного пакета

Путин призвал европейцев определиться: хотят они мира или войны на Украине

Путин предложил применить в Константиновке опыт гуманитарной операции в Алешках

 Путин предложил применить в Константиновке опыт гуманитарной операции в Алешках

Президент РФ отметил, что Москва и Киев по-разному понимают вопросы территорий

Изъятую у браконьеров рыбу предложили возвращать в природу либо продавать

 Изъятую у браконьеров рыбу предложили возвращать в природу либо продавать

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером началась в Кремле

Единые учебники по литературе и русскому языку для колледжей выйдут к 1 сентября 2027 года

 Единые учебники по литературе и русскому языку для колледжей выйдут к 1 сентября 2027 года
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12925 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4134 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов