Шойгу предложил трехкомпонентную модель надзора и аудита для разгрузки бизнеса

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил об избыточности российской системы контрольно-надзорной деятельности, предложил трехкомпонентную модель перераспределения функции между государством, рынком страхования и бизнесом.

"Российская система контрольно-надзорной деятельности достигла масштаба, при котором само количество обязательных требований становится фактором издержек для экономики", - говорится в статье Шойгу, опубликованной в четверг в "Российской газете".

По его данным, в федеральном реестре содержится более 490 тыс. обязательных требований только по федеральным видам контроля. "Это создает парадокс: государство требует соблюдения этих норм, но не всегда способно гарантировать их реальное исполнение, а бизнес вынужден тратить ресурсы не на развитие, а на доказательство своей добросовестности", - заявил Шойгу.

Он отметил, что государство ежегодно расходует более 330 млрд рублей на обеспечение своих функций по контролю и надзору.

Секретарь Совбеза предложил смену подхода к обеспечению данных требований. "Вместо тотального предписывающего регулирования - трехкомпонентная модель: риск-ориентированный надзор, независимый аудит безопасности и страхование гражданской ответственности", - сказал он.

По словам Шойгу, такая конструкция способна перераспределить функции между государством, рынком страхования и бизнесом, сохранив за органом контроля роль арбитра последней инстанции.

"Ключевой принцип: страховщик берет на себя плановый контроль уровня безопасности, но не получает карательных полномочий. Он не может оштрафовать компанию или приостановить ее деятельность", - говорится в статье.

"За государством остаются внеплановые проверки по жалобам, расследование инцидентов, лицензионные полномочия, административное и уголовное преследование", - сказал секретарь Совбеза.

Он отметил, что страхование покрывает финансовые последствия вреда, но не отменяет персональную уголовную или административную ответственность должностных лиц и владельцев объектов.

Секретарь Совбеза предложил семь шагов для запуска предложенной реформы.