Самолет, предположительно, с Кушнером и Уиткоффом на борту покинул Москву

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Самолет, на борту которого, предположительно, находятся спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, вылетел из Москвы, сообщили "Интерфаксу" в авиаслужбах.

По словам собеседника агентства, воздушное судно покинуло аэропорт Внуково и взяло курс на северо-запад.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву утром в четверг из Абу-Даби, где 10-11 ноября представляли американскую сторону на трехсторонних переговорах России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта. По итогам консультаций стороны, в частности, достигли предварительной договоренности о масштабном обмене военнопленными.

В ходе визита в Москву американские представители встретились с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить предложения по украинскому урегулированию, согласованные Вашингтоном с Киевом и европейскими партнерами.

Ранее Кушнер сообщил, что после переговоров с Путиным он и Уиткофф планируют направиться в Дублин, где намерены встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, проинформировать его об итогах московской встречи и продолжить обсуждение предложений по урегулированию конфликта.