РФ не готова брать на себя климатические обязательства, допускающие разночтения

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Россия осторожно относится к ряду инициатив, предлагаемых в рамках Конференции ООН по изменению климата (COP31) из-за их непроработанности и размытого понимания предлагаемых обязательств, сообщил "Интерфаксу" министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"В повестке, что сейчас обсуждается, есть вещи, которые для нас не совсем приемлемы. Они даже не сколько неприемлемые, они просто до конца не определены. Нам предлагается взять обязательства по электрификации (35 by 35 Global Electrification Pledge), достижению некоего процента, в то время как мы не можем договориться, а что такое электрификация. Условно, отопление является частью электрификации? На русском языке термин определён достаточно точно, а на английском начинаются разные толкования. Мы опасаемся, что, когда и если мы возьмем на себя обязательства, их подменят", - пояснил он.

Министр добавил, что тема метана тоже очень зыбкая: "Тема метана для нас чем актуальна? Первое: сельское хозяйство - большой эмитент метана. Мы что, готовы отказаться от говядины и молока? Очевидно, что нет. Вторая тема - свалки. Здесь можно, наверное, аккуратно говорить. Мы движемся в этом направлении: у нас мусорная реформа, разделение мусора, рекультивация полигонов. Ну, и третье, конечно, понимаем, что метан - это углеводороды. Что именно подразумевается? Сжигание природного газа? Или газотранспортные факторы? Все до конца не прояснено, но с этим надо работать, потому что, к сожалению, бывает так, что в последний момент появляются формулировки, не соответствующие стартовым, и которые нас не устраивают".

Еще один проблемный аспект климатических переговоров - провозглашение все новых и новых целей при отсутствии прописанных механизмов реализации уже поставленных.

"Мы говорим: давайте обсудим, как мы это будем делать? Нам нужны реальные механизмы. Давайте договоримся о методиках определения углеродного следа продукции, о единых стандартах по углеродным единицам, давайте, разберем природу пограничных корректирующих механизмов, состыкуем тему климата и торговлю уже, наконец! Но, к сожалению, договариваться о конкретных механизмах сложнее, чем презентовать новые красивые идеи. Поэтому здесь нашим переговорщикам предстоит очень сложная работа", - отметил глава Минэкономразвития.

Глобальное обязательство по электрификации 35x35 - одна из ключевых инициатив COP31. Цель инициативы - довести долю электроэнергии в мировом конечном энергопотреблении до 35% к 2035 году. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), этот показатель сейчас составляет около 20%.