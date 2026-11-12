Поиск

РФ не готова брать на себя климатические обязательства, допускающие разночтения

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Россия осторожно относится к ряду инициатив, предлагаемых в рамках Конференции ООН по изменению климата (COP31) из-за их непроработанности и размытого понимания предлагаемых обязательств, сообщил "Интерфаксу" министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"В повестке, что сейчас обсуждается, есть вещи, которые для нас не совсем приемлемы. Они даже не сколько неприемлемые, они просто до конца не определены. Нам предлагается взять обязательства по электрификации (35 by 35 Global Electrification Pledge), достижению некоего процента, в то время как мы не можем договориться, а что такое электрификация. Условно, отопление является частью электрификации? На русском языке термин определён достаточно точно, а на английском начинаются разные толкования. Мы опасаемся, что, когда и если мы возьмем на себя обязательства, их подменят", - пояснил он.

Министр добавил, что тема метана тоже очень зыбкая: "Тема метана для нас чем актуальна? Первое: сельское хозяйство - большой эмитент метана. Мы что, готовы отказаться от говядины и молока? Очевидно, что нет. Вторая тема - свалки. Здесь можно, наверное, аккуратно говорить. Мы движемся в этом направлении: у нас мусорная реформа, разделение мусора, рекультивация полигонов. Ну, и третье, конечно, понимаем, что метан - это углеводороды. Что именно подразумевается? Сжигание природного газа? Или газотранспортные факторы? Все до конца не прояснено, но с этим надо работать, потому что, к сожалению, бывает так, что в последний момент появляются формулировки, не соответствующие стартовым, и которые нас не устраивают".

Еще один проблемный аспект климатических переговоров - провозглашение все новых и новых целей при отсутствии прописанных механизмов реализации уже поставленных.

"Мы говорим: давайте обсудим, как мы это будем делать? Нам нужны реальные механизмы. Давайте договоримся о методиках определения углеродного следа продукции, о единых стандартах по углеродным единицам, давайте, разберем природу пограничных корректирующих механизмов, состыкуем тему климата и торговлю уже, наконец! Но, к сожалению, договариваться о конкретных механизмах сложнее, чем презентовать новые красивые идеи. Поэтому здесь нашим переговорщикам предстоит очень сложная работа", - отметил глава Минэкономразвития.

Глобальное обязательство по электрификации 35x35 - одна из ключевых инициатив COP31. Цель инициативы - довести долю электроэнергии в мировом конечном энергопотреблении до 35% к 2035 году. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), этот показатель сейчас составляет около 20%.

Максим Решетников Минэкономразвития ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Встреча Путина с американскими переговорщиками в Кремле завершилась

 Встреча Путина с американскими переговорщиками в Кремле завершилась

Жертвами украинских атак после пасхального перемирия стали 15 сотрудников ЗАЭС

Правительство РФ одобрило поправки ко второму чтению бюджетного пакета

Путин призвал европейцев определиться: хотят они мира или войны на Украине

Путин предложил применить в Константиновке опыт гуманитарной операции в Алешках

 Путин предложил применить в Константиновке опыт гуманитарной операции в Алешках

Президент РФ отметил, что Москва и Киев по-разному понимают вопросы территорий

Изъятую у браконьеров рыбу предложили возвращать в природу либо продавать

 Изъятую у браконьеров рыбу предложили возвращать в природу либо продавать

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером началась в Кремле
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12926 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4134 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов