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Дмитриев назвал очень важным разговор с США о европейской системе безопасности

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, принимавший участие в переговорах с американскими эмиссарами, заявил о важности разговора с США по европейской системе безопасности.

"Я считаю, что действительно очень важный визит, и очень важно, что идет разговор о европейской системе безопасности", - заявил Дмитриев в интервью журналистам, которое было показано телеканалом "Россия 24".

Он подчеркнул, что идет очень важный диалог. "И также очень важны гуманитарные достижения, о которых коллеги сказали", - сказал он.

Ранее в четверг в Кремле прошла встреча Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В переговорах также принимали участие Дмитриев и помощники президента России Юрий Ушаков и Владимир Мединский.

Кирилл Дмитриев США Европа
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