Песков заявил, что для мира на Украине действия европейцев не должны быть противоречивыми

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Для мира на Украине действия европейцев должны перестать быть противоречивыми, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как минимум, действия европейцев должны перестать быть противоречивыми. Вот сегодня как раз об этих противоречиях в позиции европейцев говорил президент Путин более чем красноречиво", - сказал Песков автору и журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Он подчеркнул: "Европейцы во время переговоров в Абу-Даби делают заявление о готовности размещения военного контингента на Украине. То есть действия немножко противоречат вот этим вот заявлениям о готовности к миру".

"То есть они ведут дело к расширению войны, но говорят о мире. Замкнутый круг", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков напомнил, что до сих пор европейцы не смогли определить, кто их может представлять в переговорном процессе.

"Европейцы до сих пор, значит, иногда, наверное, как пауки в банке грызутся, если кто-то по своей инициативе вышел на какие-то контакты с российской стороной. Эти люди просто их чуть ли не остракизму подвергают", - отметил представитель Кремля.

Кадры комментария Пескова опубликованы в канале "Макс" Зарубина.