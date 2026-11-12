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ВС РФ нанесли удары по одному из украинских НПЗ, объектам в Чернигове и Днепропетровске

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что беспилотниками "Герань" нанесены удары по объектам в тыловых районах Украины с целью нарушить логистику и лишить стратегических объектов.

"Операторами ударных "Гераней" отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" были успешно поражены подстанция 110 кВ в районе Чернигова, логистический центр в Днепропетровске, а также - производственные объекты нефтеперерабатывающего завода и место запуска беспилотников дальнего радиуса действия", - заявили в военном ведомстве в четверг.

Минобороны РФ опубликовало кадры ударов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны
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