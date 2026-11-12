Москва продолжит переговорный процесс по Украине с США до встречи Путина и Трампа в КНР

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Российская сторона остается в контакте с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, положение дел будет обсуждено еще до встречи президентов РФ и США в Китае, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Остаемся со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в контакте и обсудим положение дел еще до встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае", - сказал Ушаков журналистам.

"Стив Уиткофф и Джаред Кушнер подробно изложили в ходе переговоров свои оценки состоявшихся 10-11 ноября трехсторонних контактов в Абу-Даби. Оценки этих переговоров, этих контактов, как конструктивных и продуктивных, у нас с американцами совпадают", - отметил он.