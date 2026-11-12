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Песков отметил, что слова о нерасширении НАТО на Восток должны подкрепляться действиями

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - России недостаточно устных заверений о нерасширении НАТО на Восток, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Конечно, за такими важными для нас словами должны стоять действия по документальному оформлению нерасширения НАТО", - сказал он в интервью Первому каналу.

Песков напомнил, что еще во времена Михаила Горбачева и Бориса Ельцина России обещали, что НАТО не планирует расширяться на Восток. Однако, отметил он, в результате альянс пять или шесть раз расширялся на Восток.

Дмитрий Песков НАТО
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