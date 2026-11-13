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В Минобороны РФ заявили об интенсивных атаках ВСУ на Запорожскую АЭС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Число украинских атак на важные объекты Запорожской АЭС растет, мониторинг ситуации с радиационным фоном в районе ведется круглосуточно, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Алексей Ртищев в интервью газете "Красная Звезда".

"Со стороны вооруженных сил Украины возросла интенсивность атак на критически важные объекты Запорожской АЭС. Под огонь попадает мирное население, обеспечивающее работу станции. Несмотря на постоянную опасность, подразделения войск РХБ защиты в полном объёме готовы к немедленному реагированию и локализации возможных аварийных ситуаций", - сказал он.

Генерал-лейтенант заявил, что на станции находится сводный отряд войск РХБ защиты.

"Помимо основных задач наши специалисты совместно с представителями МАГАТЭ осуществляют мониторинг радиационной обстановки на территории станции, отбирают и анализируют пробы почвы и воды - как на самой станции, так и на социально значимых объектах Энергодара. Мониторинг ведётся круглосуточно, и, по его данным, радиационный фон соответствует естественным значениям: превышений нет, химически и биологически опасные факторы не выявлены", - заявил Ртищев.

ВС РФ МАГАТЭ Минобороны РФ
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