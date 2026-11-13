Мэрия Новосибирска выступает за сохранение Клуба юных техников в Академгородке

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Уникальная структура дополнительного технического образования - Клуб юных техников (КЮТ), созданный в 1964 году академиком и основателем новосибирского Академгородка Михаилом Лаврентьевым, необходимо сохранить, считают в мэрии Новосибирска.

Ранее в местных СМИ и соцсетях появились сообщения, что КЮТ, находящийся на площадях Института гидродинамики СО РАН, может быть закрыт.

"По мнению департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии, оптимальный путь для функционирования Клуба юных техников - сохранение комплекса зданий для проведения занятий. При передаче помещений Минобрнауки России для реализации через торги, сохранить деятельность клуба на прежних условиях, к сожалению, не получится", - говорится в сообщении.

В настоящее время в клубе на безвозмездной основе работают 13 кружков по 11 направлениям: картинг, авиа- и судомоделирование, малая мототехника, 3D-моделирование, автоматика, радиотехника, астрономия, шахматы, беспилотные системы и робототехника. В них ежегодно занимаются более 300 детей, школьников, студентов и представителей молодежи.

"КЮТ - единственная площадка в Новосибирской области, сохранившая действующий кордодром для запуска кордовых авиамоделей. Воспитанники клуба стабильно показывают высокие результаты на олимпиадах и соревнованиях регионального и федерального уровней. Это соответствует целям Национальной технологической инициативы и задачам ранней профессиональной ориентации молодежи на инженерные специальности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска ежегодно выделяет почти 6,5 млн рублей для проведения занятий в Клубе юных техников, средства поступают из бюджета муниципального учреждения "Мир молодежи": 5,8 млн рублей - на зарплату 10 педагогам и специалистам, 646 тысяч рублей идут на коммунальные услуги и содержание.

В 2024-2025 годах дополнительно выделили 1,7 млн рублей на обновление материально-технической базы: авиамоделизм, малую мототехнику, судомоделизм и картинг. Все средства освоены.

При этом муниципальная поддержка покрывает лишь часть расходов. Остальное - содержание помещений, оплату труда инженерно-технического персонала, закупку оборудования и материалов, организацию мероприятий и участие воспитанников в соревнованиях несет Институт гидродинамики СО РАН, это более 8-9 млн рублей в год.

"Чтобы Клуб юных техников перешел под полное муниципальное управление и работал дальше в полную силу, потребуются дополнительные средства на его содержание. Без этих денег сохранить клуб в полном объеме просто не получится. А если переносить его на другое место, мы потеряем то, что создавалось десятилетиями: уникальные здания, гараж, кордодром и, самое главное, команду педагогов-инженеров, которые вкладывают душу в каждого ребенка. Мы не хотим это потерять. Поэтому готовы говорить со всеми - с СО РАН, с правительством области, с Минобрнауки. Наша главная цель - сохранить клуб и его уникальную базу для будущих поколений юных техников", - приводятся в сообщении слова вице-мэра, начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Ксении Антоновой.