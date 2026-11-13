Режим беспилотной опасности объявлен в Челябинской области

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - На территории Челябинской области объявлен режим беспилотной опасности, сообщает РСЧС региона в пятницу.

"Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в период действия режима возможны перебои мобильного интернета. Запрещена съемка беспилотных аппаратов и работы ПВО.