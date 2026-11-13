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В МИД РФ не ожидают скорой отмены западных санкций

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Россия не ожидает, что санкции против нее будут отменены в ближайшие шесть лет, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов.

"Ожидать того, что санкции с России будут сняты в среднесрочной перспективе, а это шесть лет, нереалистично. Это не слепая вера, это последовательный анализ, который мы проводим, в том числе министерство иностранных дел, действий наших западных противников, контрагентов", - сказал Трофимов на пресс-конференции в Москве.

Он заметил, что в США президент никогда не сможет снять санкции без согласия на то Конгресса, а там сложился "двухпартийный антироссийский консенсус".

"Если говорить о Европе, то там вообще рассчитывать на снятие санкций, по-моему, невозможно. Европейские страны взяли курс на полный отказ от взаимодействия с Россией, и они не откажутся даже, по-моему, минимально. Несмотря на то, что есть разговоры: и бизнес европейский страдает, и граждане. Но на уровне бюрократии, на уровне национальных государств Европы рассчитывать на снятие санкций не приходится", - добавил российский дипломат.

МИД РФ Александр Трофимов
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