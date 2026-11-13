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Проект поправок, которые позволят выводить на фондовый рынок региональные компании, внесен в Госдуму

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесли законопроект № 33996-9, который отменит препятствия для вывода на IPO и SPO компаний с участием регионов в капитале.

Это поправки к законам "О приватизации государственного и муниципального имущества" и "О концессионных соглашениях". Их внесла группа депутатов, среди которых руководитель думского комитета по собственности Сергей Гаврилов.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект разработан в целях создания условий для привлечения инвестиций в акционерные общества через продажу на рынке акций, находящихся в собственности регионов.

Сейчас действие закона о приватизации не распространяется на отношения, возникающие при отчуждении федерального имущества, если речь идет о продаже на фондовом рынке акций на основании решений правительства. Для привлечения инвестиций в региональные предприятия реального сектора экономики законопроектом предлагается распространить это исключение на отношения, возникающие при продаже на фондовом рынке находящихся в собственности региона акций АО на основании решения высшего должностного лица соответствующего субъекта федерации. При этом правительство установит требования к ценным бумагам, в отношении которых высшими должностными лицами могут быть приняты решения об их продаже.

В отличие от "традиционных" форм приватизации размещение акций через IPO и SPO позволит привлечь средства частных инвесторов, в первую очередь граждан, непосредственно в уставный капитал компаний с государственным участием, при сохранении контроля над ними за регионом, говорится в пояснительной записке к проекту.

Изменения в законодательство, которые позволят выводить на публичный акционерный рынок компании, находящиеся в собственности регионов, в середине сентября анонсировал директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. Региональные власти смотрят в сторону таких сделок и готовы их реализовывать, если снять законодательные препятствия, отмечал он.

IPO Алексей Яковлев Минфин Сергей Гаврилов Госдума
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