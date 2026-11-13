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Боярский анонсировал принятие закона о запрете героизации скулшутеров

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В комитете Госдумы по информационной политике планируют законодательно исключить попытки героизации участников вооруженных нападений в образовательных организациях, сообщил председатель комитета Сергей Боярский.

"Стремление к известности и героизация скулшутеров являются одними из ключевых мотивов совершения преступления. Более того, не редки случаи появления фан-аккаунтов этих подростков и большого числа последователей и поклонников", - написал он в Мах.

Он обсудил с детским омбудсменам Марией Львовой-Беловой и экспертами ее аппарата важность комплексного подхода к решению этой проблемы - от профилактических мер до законодательных механизмов.

"Договорились продолжить эту работу совместно, комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи представит свои предложения по правовому регулированию", - отметил Боярский.

Он сослался на многочисленные международные научные исследования, которые свидетельствуют о том, что "в том числе этот страшный вид детской преступности имеет "эффект подражания" - механизм, при котором широкое освещение массовых нападений провоцирует новые аналогичные акты насилия".

"Обобщенные данные сошлись на том, что от 20 до 30 процентов вооруженных нападений в образовательных организациях являются следствием подражания ранее совершенным и широко освещенным инцидентам", - говорится в публикации.

Сергей Боярский Госдума Мария Львова-Белова
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