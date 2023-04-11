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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:44

Бортников заявил о вовлечении молодежи РФ в диверсионную деятельность спецслужбами Украины

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников сообщил, что в условиях СВО украинские спецслужбы ведут "агрессивную" вербовочную работу по вовлечению российской молодежи в террористическую и диверсионную деятельность.

Военная операция на Украине

Он заявил об этом на заседании комитета, сообщает пресс-служба НАК.

"В своем выступлении председатель НАК отметил, что в условиях проведения Россией специальной военной операции украинские спецслужбы и их западные кураторы развернули агрессивную идеологическую и вербовочную обработку наших граждан, прежде всего молодого поколения, по вовлечению его в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность", - говорится в пресс-релизе.

С февраля 2022 года в России было предотвращено 118 преступлений террористической направленности, "исполнителями которых являлись молодые люди и подростки, в том числе несовершеннолетние".

Бортников также заявил, что "не ослабевают усилия участников международных террористических организаций по дестабилизации обстановки на Северном Кавказе".

"Серьезную угрозу также представляют попытки подготовки вооруженных нападений на образовательные организации со стороны отдельных учащихся, находящихся под влиянием идей "Колумбайна" (движение признано террористическим и запрещено в РФ) и других деструктивных субкультур, - информирует НАК. - Некоторые из них координируются с территории Украины".

Участники заседания определили приоритетные направления деятельности федеральных и региональных органов власти, а также антитеррористических комиссий по совершенствованию системы профилактики терроризма.

"На заседании отмечено, что особое внимание необходимо уделять противодействию идеологии терроризма и неонацизма в молодёжной среде на территории новых субъектов Российской Федерации",- сообщили в НАК.

Украина ФСБ Александр Бортников НАК СВО Северный Кавказ Колумбайн
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