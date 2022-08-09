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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:06

В НАК заявили, что украинские спецслужбы склоняют российскую молодёжь к терактам

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили об активизации работы украинских спецслужб по склонению молодых россиян к совершению терактов на фоне специальной операции РФ.

"На фоне проведения специальной военной операции активизировалась деятельность украинских спецслужб и националистических структур по склонению молодых россиян к совершению терактов",- отметили в НАК по итогам заседания комитета.

Как заявил председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников, "принимаемые субъектами противодействия терроризму меры носят системный характер и позволили повысить эффективность осуществляемой на федеральном и региональном уровнях работы по недопущению вовлечения молодежи в террористическую деятельность".

В то же время, сказал он, "международные террористические организации и идеологи деструктивных течений, таких как "Колумбайн" (признано террористическим и запрещено в РФ) и "М.К.У" не прекращают попыток вовлечения подростков в свою противоправную деятельность, в том числе посредством сети интернет.

НАК Украина Россия
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