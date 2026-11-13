Число российских специалистов на площадке АЭС "Бушер" нарастят до 300

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Численность российских специалистов на площадке иранской АЭС "Бушер" выросла до 180 человек, планируется наращивание до 300 сотрудников в ближайшее время, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"На сегодняшний день идет нарастание численности: 180 человек уже на площадке, мы планируем увеличить до 300 в ближайшее время, потому что пока не видим рисков, связанных с возможным торможением наших работ", - сказал Лихачев журналистам в пятницу.

"Ситуация, конечно, еще напряжена в регионе, но в целом мы настроены на то, чтобы в течение следующего года вернуться к планируемым темпам по реализации работ и выйти на плановую численность нашей работы", - отметил он.

По его словам, у "Росатома" есть официальные договоренности с Ираном "и по новой площадке для больших станций, и есть соглашения по малым энергоблокам". "Над ними работа идет пока в таком организационном проектном плане, и, конечно, здесь тоже будет очень много зависеть в целом и от политической, и от военной, и, конечно, от экономической обстановки в стране", - сказал глава госкорпорации.

"Еще раз хочу сказать и подтвердить, что иранское направление для нас является крайне важным", - подчеркнул Лихачев.

Ранее Лихачев сообщал "Интерфаксу", что на площадку АЭС "Бушер" возвращены 163 работника, в плановом предупредительном ремонте задействованы также 31 специалист.

27 октября гендиректор "Росатома" заявлял, что госкорпорация намерена нарастить количество российских специалистов на иранской АЭС до 700 человек.