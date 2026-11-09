Инспекторы МАГАТЭ недавно посетили АЭС в иранском Бушере

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU -Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) несколько дней назад провело инспекцию АЭС в Бушере, сообщил в понедельник представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Несколько дней назад на атомной электростанции в Бушере прошла инспекция", - приводит его слова агентство EFE.

Багаи отметил, что иранская миссия в Вене поддерживает постоянное и профессиональное сотрудничество с МАГАТЭ.

Он напомнил, что Иран является членом Договора о нераспространении ядерного оружия и привержен соглашению о гарантиях. В то же время, добавил Багаи, атаки США и Израиля на иранские ядерные объекты затруднили соблюдение обязательств по гарантиям, и пока сохраняется нынешняя ситуация, Иран не сможет сотрудничать с МАГАТЭ, как это было в обычных условиях.

В конце октября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что агентство продолжает инспекционную деятельность на атомной электростанции в Бушере.