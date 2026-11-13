Суд отказался отправлять замглавы Росмолодежи Аширова в СИЗО

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы отправил под домашний арест замглавы Росмолодежи Дениса Аширова, задержанного по делу о мошенничестве.

"Судом отклонено ходатайство следователя об избрании в отношении Аширова Д.В. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщается на сайте суда.

В свою очередь один из участников процесса уточнил "Интерфаксу", что Аширову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 10 декабря.

Аширову вменяется ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Если его вина будет доказана, чиновнику грозит до 10 лет колонии.

Подробностей дела не сообщается.

По данным СМИ, Аширов задержан по делу о хищении десятков миллионов рублей при выполнении госконтрактов.

Аширов занимает должность заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи с 2022 года.