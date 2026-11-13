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Тверской суд отказался арестовывать замглавы Росмолодежи Аширова

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы отправил под домашний арест замглавы Росмолодежи Дениса Аширова, задержанного по делу о мошенничестве.

"Судом отклонено ходатайство следователя об избрании в отношении Аширова Д.В. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщается на сайте суда.

Один из участников процесса уточнил "Интерфаксу", что Аширову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 10 декабря. Следствие просило арестовать его

Аширову вменяется ч.4 ст.159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Подробностей дела не сообщается.

По данным СМИ, Аширов задержан по делу о хищении десятков миллионов рублей при выполнении госконтрактов. СМИ утверждают, что его уголовное преследование связано с расследованием дела, по которому ранее был отправлен под домашний арест проректор университета "Синергия" Михаил Ерофеев.

В пресс-службе "Синергии" подчеркнули, что университет не допускал нарушений законодательства ни при заключении, ни при исполнении контрактов и уверен, что объективное расследование это подтвердит.

Аширов занимает должность замруководителя Росмолодежи с 2022 года.

Тверской суд Росмолодежь Синергия Денис Аширов Михаил Ерофеев
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