В Ростовской области возобновили движение на участке трассы Р-280 в районе моста, поврежденного БПЛА

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Движение транспорта возобновлено в реверсивном режиме на участке в районе реки Миус, где 8 ноября в результате атаки БПЛА было повреждено дорожное полотно моста, сообщает пресс-служба ГАИ по Ростовской области.

"Движение автотранспорта по автомобильной дороге Р-280 восстановлено в реверсивном режиме по технологическому мосту через реку Миус", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 8 ноября в результате атаки БПЛА было повреждено дорожное полотно моста через реку Миус на трассе Р-280 в Неклиновском районе региона, а также два гусеничных крана. Движение на этом участке трассы было перекрыто.