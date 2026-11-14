В Курской области за сутки ликвидировали 79 беспилотников

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем канале в Мах о 79 беспилотниках, ликвидированных над регионом за минувшие сутки.

По его информации, десять раз по отселенным районам применялась артиллерия, три раза беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

В результате атак в поселке Жеденовский Хомутовского района повреждены дом, гараж, легковой автомобиль, в селе Толпино Кореневского района - два автомобиля.

Погибших нет, добавил Хинштейн.

Как сообщалось, накануне в Курской области был ранен один человек.