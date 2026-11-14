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Представители 70 стран примут участие в Международном форуме омбудсменов в Москве 16-18 ноября

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Москва с 16 по 18 ноября станет площадкой международного диалога омбудсменов из 70 государств, в том числе Бразилии, Эквадора, ЮАР и Индонезии, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

"16-18 ноября в Москве проводим Международный форум омбудсменов, который объединит представителей разных континентов из 70 государств, в их числе - Бразилия, Мексика, Эквадор, Турция, Индонезия, Кыргызстан, ЮАР, Швейцария и другие", - написала она в своем Мах-канале.

По словам уполномоченного, участники форума обменяются опытом в рамках Евразийского Альянса Омбудсменов и международной научно-практической конференции, посвященной проблемам защиты прав человека и обмену лучшими правозащитными практиками.

"В центре внимания - развитие международного сотрудничества, поиск общих подходов и эффективных механизмов помощи людям, оказавшимся в самых сложных жизненных ситуациях. Важно, чтобы человек мог рассчитывать на поддержку независимо от того, в какой стране он оказался", - отметила Лантратова.

Отдельное внимание, по словам омбудсмена, уделят участию молодежи в правозащитной повестке, новым инициативам и роли молодых людей в формировании системы защиты прав человека.

Москва Яна Лантратова Международный форум омбудсменов
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