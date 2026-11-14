Электроснабжение Севастополя осуществляется в штатном режиме

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Электроснабжение Севастополя осуществляется в штатном режиме, но восстановительные работы за пределами региона продолжаются, сообщила компания "Севастопольэнерго" в субботу.

"Сейчас электроснабжение города осуществляется в штатном режиме. Исключение составляют локальные аварии на отдельных участках сетей, которые специалисты "Севастопольэнерго" оперативно устраняют. (...) За пределами Севастополя энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы", - говорится в канале компании в Max.

На предприятии уточнили, что благодаря работе федеральных и региональных специалистов вечером в пятницу удалось снять режим временного ограничения электроснабжения, с тех пор его не вводили.

С 24 октября в Севастополе несколько раз вводили ограничения на подачу электроснабжения из-за аварий на сетях за пределами Крымского полуострова. По словам губернатора города Михаила Развожаева, в Севастополь не поступало от 25% до 50% необходимой мощности.

ООО "Севастопольэнерго" - предприятие, осуществляющее передачу и распределение электроэнергии по сетям напряжения от 0,4 кВ до 110 кВ на территории Севастополя. Компания на 99% принадлежит ООО "Межрегиональная сетевая компания" (Москва), на 1% - ООО "Глобус" (Электросталь).