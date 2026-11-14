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Тело затянутого в море туриста нашли в районе Териберки

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Тело туриста, которого смыло волной на берегу Баренцева моря в районе села Териберка Мурманской области, обнаружили в субботу, сообщает следственное управление СКР по региону.

"14 ноября 2026 года на берегу одного из пляжей возле Териберки обнаружено тело 37-летнего жителя Москвы, который пропал без вести 6 ноября 2026 года в ходе туристической прогулки", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 6 ноября мужчину и женщину затянуло в Баренцево море. Последней удалось выбраться на берег, ее госпитализировали. В тот же день начались поиски мужчины.

По факту происшествия продолжается проверка по признакам статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Териберка Баренцево море Мурманская область СКР
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