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Минобороны заявило о перехвате тяжелых БПЛА ВСУ, направленных вглубь территории РФ

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные нейтрализовали крупногабаритные дроны ВСУ большой дальности, направленные вглубь территории России, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Расчетами FPV-дронов-перехватчиков центра "Рубикон" на больших высотах воздушными таранами были сбиты украинские БПЛА-"камикадзе" FP-2 (боевая нагрузка - около 100 кг, дальность - до 2 тыс. км), B-2 (с боевой нагрузкой до 5 кг и дальностью до 150 км)", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, нейтрализованы украинские БПЛА "Анубис" (способен нести около 50 кг взрывчатых веществ при дальности полета около 1500 км), "Чаклун-В" (способен нести около 6 кг взрывчатых веществ при дальности полета от 70 до 120 км) и другие.

В субботу Минобороны распространило кадры ударов беспилотниками по украинским позициям на сумском, краснолиманском, ореховском и других направлениях СВО, а также поражения дронов ВСУ над трассой "Новороссия".

Министерством распространено видео совместной работы расчетов центра "Рубикон" и экипажей самолетов ВКС России по уничтожению пунктов управления дронами ВСУ.

"Разведка целей, а также объективный контроль их поражения экипажами ВКС осуществлялся операторами разведывательных БПЛА центра "Рубикон", - сообщило Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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